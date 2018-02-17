Сборная России обыграла команду США и напрямую пробилась в четвертьфинал ОИ

Мужская сборная России по хоккею победила сборную США в заключительном матче группового этапа на Олимпиаде в Пхенчхане. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Первая шайба отправилась в ворота американцев уже на 9-й минуте первого периода. Барабанов из-за ворот отпасовал на Мозякина, который в одно касание передал шайбу на пятачок, откуда Прохоркин расстрелял голкипера.

Второй гол россияне забили в самом начале второй двадцатиминутки. Прохоркин выбежал из-под защитника и точным броском отправил шайбу в ворота.

За несколько секунд до конца второго периода Ковальчук с передачи Андронова заносит третью шайбу в ворота США и тем самым превосходит рекорд Павла Буре по количеству голов в составе национальной команды на олимпиадах.

Уже в начале третьей двадцатиминутки Ковальчук оформил дубль, упрочив преимущество россиян, — 4:0.

В другой встрече группы В Словения и Словакия сыграли вничью (2:2) в основное время — благодаря этому результату подопечные Олега Знарка вышли в четвертьфинал олимпийского турнира с первого места.