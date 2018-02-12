Мировой рекорд Медведевой и скандал в санном спорте

В воскресенье российские атлеты не смогли поддержать победный почин Семена Елистратова и завоевать новые медали на ХХХIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. При этом из позитивных моментов стоит выделить триумф фигуристки Евгении Медведевой, поставившей рекорд в командных соревнованиях, и неожиданное четвертое место молодого лыжника Дениса Спицова в скиатлоне. Разочарованием стало слабое выступление российских саночников Романа Репилова и Семена Павличенко, которые считались едва ли не главными фаворитами в этом виде спорта.

Возвращение в медальную гонку

Восьмое место фигуриста Михаила Коляды в одиночном мужском катании поставило под сомнение перспективы нашей команды в борьбе за медали в командном первенстве. Однако ситуацию исправили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выигравшие короткую программу в парном катании. В воскресенье по итогам короткого танца третьими стали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Но гвоздем дня стало выступление Евгении Медведевой в женском одиночном катании. Двукратная чемпионка мира оправдала возложенные на нее ожидания и, несмотря на простуду, обновила свой же мировой рекорд.

Не подвела и пара Наталья Забияко / Александр Энберт. Они заменили в произвольной программе Тарасову и Морозова, чтобы те успели подготовиться к индивидуальным соревнованиям. Ротацию пар усложнило отсутствие в составе сборной серебряных призеров последнего чемпионата Европы и чемпионов сочинской Олимпиады в командном первенстве Ксении Столбовой и Федора Климова. Столбова оказалась вне списка приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК).

— Это была оправданная замена, потому что Тарасова и Морозов не смогли бы за два дня восстановиться к индивидуальным выступлениям — у них слишком сложная и энергозатратная программа, — заявила «Известиям» тренер пар Забияко/Энберт и Столбова/Климов Нина Мозер. — Жаль, что нет Ксении с Федором. Их присутствие расширило бы наши возможности. Но Наташа и Саша выступили отлично. Для них, конечно, стало неожиданностью то, что им придется выступать в командном первенстве. Но они достойно приняли этот вызов, и для них будет большим успехом попадание на подиум.

По итогам второго дня командных соревнований лидирует сборная Канады (45 баллов). У наших фигуристов второе место (39 баллов), третье — у США (36 баллов).

Провал саночников

Успехи саночников Романа Репилова и Семена Павличенко, которые они демонстрировали на протяжении нескольких лет, делали этот вид спорта одним из немногих, в котором Россия могла рассчитывать на медали Пхёнчхана. Репилов выиграл Кубок мира в сезоне 2015/16, а Павличенко незадолго до Олимпиады завоевал золото на чемпионате Европы в Сигулде.

Но в Корее дела у наших саночников не заладились. Семен Павличенко допустил серьезные ошибки уже в первых заездах и в итоге вычеркнул себя из борьбы за высокие места. Лучше ситуация обстояла у Романа Репилова: он пересек «экватор» на третьем месте. Но в воскресенье на третьем заезде неудачно прошел поворот и опустился до восьмой строчки. В четвертой попытке Роману также не удалось исправить положение. Его коллега и вовсе не смог попасть в первую десятку, закончив выступление на 14-м месте.

После финиша Семен Павличенко неожиданно раскритиковал главного тренера команды, легендарного Альберта Демченко, не аккредитованного на Олимпиаду и руководящего сборной дистанционно.

— У моего тренера Эдуарда Бурмистрова конфликт с главным тренером Альбертом Демченко. Весь сезон я молчал, но сейчас, когда всё кончилось, больше не могу, — сказал журналистам 26-летний спортсмен. — Хочу, чтобы они либо помирились, либо вмешалась президент федерации Наталия Гарт. Иначе просто бред какой-то получается. Не знаю почему, но Демченко всегда хочет, чтобы мы катались на его санях. В начале сезона как раз здесь, на олимпийской трассе, я покатался на санях Альберта и показал очень хорошее время. Говорю: давай на эти сани поставим мои старые полозья, тогда еще быстрее получится. Прихожу — а он мне отдает уже совершенно другие сани. И я на них на следующий день еду медленно. Извините, но это подстава.

Золото среди одиночек выиграл австриец Давид Гляйршер. Легендарный немец, трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох после неудачной последней попытки оказался на пятом месте.

Падение и взлет

Молодой лыжник Денис Спицов занял четвертое место в скиатлоне, уступив лишь три секунды бронзовому призеру норвежцу Хансу Холунду. Возможно, 21-летнему спортсмену помешало падение в начале гонки, произошедшее по вине будущего победителя Симена Крюгера, из-за которого половину дистанции россиянину пришлось бежать с отломленным кончиком лыжи.

— Это тот случай, когда нашего спортсмена нет в медалистах, но ты всё равно за него рад, — сказала «Известиям» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. — Денис — молодой спортсмен, не имеющий олимпийского опыта. И с первого раза сумел так выступить, да еще и после падения в начале. Обидно, что не дотянул до медали, но в любом случае он показал, что у него очень большое будущее.

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