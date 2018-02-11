Татьяна Волосожар: «На иголках из-за Макларена и Освальда я не сидела»

В субботу в южнокорейском Пхенчхане были разыграны первые медали ХХХIII зимних Олимпийских игр. При этом часть спортсменов начали выступления еще до церемонии открытия. В их числе — фигуристы, участвующие в командных соревнованиях: в пятницу прошли короткие программы у мужчин-одиночек и пар. Среди первых неудачно выступил Михаил Коляда. Два его падения серьезно снизили шансы россиян на победу в командном первенстве. Чуть позже очки в копилку сборной принесла пара Натальи Забияко и Александра Энберта. Им удалось частично исправить положение и вернуть свою команду в борьбу за медали.

Об этом и других событиях Игр в Корее «Известия» поговорили с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. В 2014 году в Сочи в паре с Максимом Траньковым она выиграла золото в личном и командном первенствах. В пятницу фигуристка побывала в южнокорейском Канныне — городе прибрежного кластера, где проходят все ледовые соревнования. Там проходила церемония открытия Дома спорта, аналога Русского дома, который традиционно работает во время Олимпиад. Чемпионка поделилась впечатлениями о визите в Южную Корею и оценила шансы наших спортсменов на фоне антироссийских решений Спортивного арбитражного суда (CAS).

— Как вам в Корее?

— Я не в первый раз сюда приезжаю. В целом всё нравится — дружелюбные люди, красивые виды. И главное, любовь местной публики к спорту, в том числе фигурному катанию.

— Местную кухню уже пробовали?

— В принципе я не особо люблю местную пищу — только кимчи (блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи. — «Известия»). Я знаю, что здесь можно есть, что не навредит организму. Поэтому адекватно отношусь к азиатской пище.

— Будучи действующей фигуристкой, вам приходилось себя ограничивать в этом?

— Я вообще не большой любитель острого. В плане еды абсолютно травоядная. Главное, чтобы пища была чистая. В основном смотрю только за этим.

— Как оцените первый день командных соревнований по фигурному катанию?

— Мальчики расстроили. Программа Миши Коляды не сложилась совсем. Но пары порадовали. Очень хочу, чтобы они с тем же настроем боролись дальше.

— Накануне пятничного решения CAS у вас была надежда, что наших спортсменов допустят до Олимпиады?

— Честно говоря, нет. В последнее время уже включился «обычный режим». Просто хотелось понять, что будет дальше. Нам, спортсменам, бывавшим на Олимпийских играх, нетрудно понять, что это за событие. И очень не хотелось, чтобы кто-то незаслуженно его лишился. Было большое желание, чтобы всем нашим ребятам достался этот праздник. К сожалению, такого не будет. Очень обидно и за Ксению Столбову, и за Ивана Букина, и за их партнеров. И вообще за всех наших спортсменов, которые должны были участвовать в соревнованиях, но вместо этого будут вынуждены наблюдать их со стороны.

— Что скажете о шансах Евгении Тарасовой и Владимира Морозова?

— Они у нас ребята молодые — впервые участвуют в Олимпийских играх. Но уже опытные в плане больших стартов — за их плечами чемпионаты мира и Европы. Только что они подтвердили титул лучшей пары континента, стали двукратными чемпионами Европы. А к Олимпиаде готовность всегда должна быть максимальной. Могу только пожелать Тарасовой и Морозову удачи. И справиться с нервами. Тогда у них всё получится. Были в этом сезоне у них определенные огрехи, но они смогли с ними справиться и сейчас в хорошей форме подходят к Играм.

— Для вас с Максимом Траньковым олимпийский сезон перед Сочи-2014 проходил более гладко?

— Он у нас не был безупречным. Поэтому однозначными фаворитами мы не были. Сначала хорошо откатали три старта нашей программы, но затем случился спад на финале Гран-при. И чемпионат Европы в том году нам не удался абсолютно. Поэтому мы с боевым настроем ехали на Олимпиаду. Знали, что придется бороться, что ничего так просто у нас не выйдет.

— Фавориты в парах те же, что и в последние годы?

— Это Канада, Китай, Германия. Естественно, Россия. Это лучшие. Но Олимпийские игры — это всегда непредсказуемый старт. И любой из топ-10 может занять призовое место. Главное, иметь боевой настрой и справиться с нервами.

— Что скажете о выступлении Натальи Забияко и Александра Энберта?

— Новички! Если им будет в кайф эта Олимпиада, это было бы здорово. Никогда не знаешь, что будет дальше. У нас собралась очень молодая команда. Только Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв в танцах на льду являются опытными спортсменами, так как участвовали в Олимпийских играх. И не одних. Все остальные здесь впервые. Поэтому сложно что-то предсказать и предугадать. Ребята не имеют и не знают этого сложного олимпийского опыта. Но уверена, команда подготовилась на 100%. Несмотря на вмешательства внешних сил, желающих вмешаться, внести определенный дисбаланс. Что делать? Надо справляться со всеми трудностями, показывать, что Россия — сильная держава, и у нас всё получится!

— За счет чего фигурное катание пережило обвинения Григория Родченкова, доклады Ричарда Макларена и Дениса Освальда без ощутимых потерь?

— Я не знаю. Похоже уже на какую-то лотерею, которую выиграло фигурное катание. Сложно это анализировать, когда не имеешь никакой информации, отличающейся от той, что знает общественность.

— Не было страшно, что сами окажетесь в списках на лишение сочинских медалей?

— Повторюсь, это лотерея. Естественно, я следила за ситуацией. Но не вникала настолько глобально, не сидела на иголках, что окажусь в этом списке. Значит, удача мне улыбнулась.

— Чего ждете от женского одиночного катания? Эксперты считают, что две основные медали разыграют Евгения Медведева и Алина Загитова...

— Им не нужно разыгрывать медали между собой. Им надо просто выходить на лед и демонстрировать всё, что они умеют. А умеют они абсолютно всё. Поэтому не нужно переносить это противостояние с чемпионата Европы на Олимпиаду. У девчонок есть и другие соперницы. Да, Женя и Алина — фаворитки. Но нужен некий опыт, чтобы чувствовать себя более уверенно на Олимпийских играх. Конкуренция есть всегда. Думаю, будет очень сложно соревноваться и справиться в плане нервов. Но девчонки у нас сильные. Я знаю, что они готовятся очень усердно. Форма у них хорошая. Всё должно быть отлично.

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