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Медведева оценила свое рекордное выступление не «ниже четверки»

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Фото: REUTERS/John Sibley
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Российская фигуристка Евгения Медведева  оценила свое выступление в короткой программе в рамках командного олимпийского турнира. По ее итогам спортсменка набрала 81,06 балла, что стало новым мировым рекордом. 

«Сегодняшний прокат по пятибалльной шкале оценю на четыре или даже ниже. Без четверти четыре, наверное», — цитирует спортсменку «Газета.ру».

Медведева также отметила, что она знает, что может кататься еще лучше и быть более уверенной в себе.

«Но, думаю, выходила на лед именно для того, чтобы почувствовать себя. Теперь я знаю всю эту обстановку», — сказала 18-летняя спортсменка. 

После победы Медведевой российские фигуристы вышли на второе место в командном турнире. 

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