Семен Елистратов открыл медальную гонку

Первую медаль в Пхенчхане сборной России принес шорт-трекист Семен Елистратов, выигравший бронзу на дистанции 1500 м (победил южнокореец Лим Хе Джун). Четыре года назад Семену не везло в личных дисциплинах: утешительные финалы на 1000 и 1500 м, дисквалификация на 500-метровке. В эстафете Виктор Ан дотащил сборную до золота, но Елистратов мечтал о личной медали — любой, но которая принадлежала бы только ему. И теперь она у него есть. На своей коронной дистанции уроженец Уфы мог дотянуться и до золота, но и третье место — выдающийся результат, учитывая, какие испытания прошел Елистратов при подготовке к Играм.

После церемонии награждения Семен не смог сдержать слез и посвятил свою медаль отстраненным российским спортсменам.

— Для меня это очень выстраданная медаль, — рассказал журналистам спортсмен. — Очень много людей говорили: «Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?» А я взял и показал им всем. Не отступил там, где другие отступали, и не сдался там, где другие сдавались. Я безумно рад. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца!

Семен Елистратов стал лидером сборной России по шорт-треку после отказа Международного олимпийского комитета (МОК) пригласить на соревнования шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Участие 27-летнего Елистратова тоже было под большим вопросом. В 2016 году он был под угрозой длительной дисквалификации из-за мельдония, обнаруженного в его пробе с ЧЕ-2016. Спортсмен объяснил, что запрещенный препарат ему подсыпал кто-то из сборной. После появления этой версии в команде появился детектор лжи и из национальной сборной был неожиданно отчислен один из самых перспективных конькобежцев и земляк Елистратова Дмитрий Мигунов. Всё оказалось серьезно — позже Мигунов сменил российское гражданство на французское, едва не отобравшись на Олимпиаду в Пхенчхане. Был риск, что МОК не выдаст приглашение Семену Елистратову как участнику Игр-2014, но обошлось.

— Вся ситуация с допуском и недопуском наших спортсменов действовала на нервы всем, и Семен не исключение, — рассказал «Известиям» главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов. — За последний год у него были не самые стабильные результаты, но он сумел проявить характер в нужный момент и завоевать медаль, которая в этих обстоятельствах для него сродни золоту.

Сам Семен Елистратов отметил, что бронза в индивидуальной дисциплине для него дороже сочинского эстафетного золота. Впереди россиянина финишировали южнокореец Лим Хе Джун и голландец Шинки Кнегт. Причем Лим Хе Джун установил новый олимпийский рекорд в этой дисциплине.

— Это были тяжелейшие соревнования — и в предварительном забеге, и в полуфинале, и, конечно, в финале, — отметил в разговоре с «Известиями» Лим Хе Джун. — Шинки и Семен — очень сильные соперники, которые на трассе не дадут вам расслабиться ни на секунду. Выиграть в противостоянии с такими людьми — огромная честь. Рад, что удалось победить на домашней арене в Канныне на глазах у своих родителей, всей своей семьи и при поддержке наших болельщиков.

Семен Елистратов на этой Олимпиаде выступит еще в двух дисциплинах — 500 и 1000 м. Медали в них будут разыграны 17 и 22 февраля на Ледовой арене в Канныне — городе в прибрежном кластере Игр, где проходят соревнования по всем видам спорта на льду. Помимо Елистратова в забегах на 1500 м также участвовали Александр Шульгинов и Павел Ситников. Оба потерпели неудачи на предварительных этапах и не сумели пройти в полуфинал.

Промежуточный успех праздновала в субботу россиянка Софья Просвирнова, уверенно прошедшая квалификацию в забеге на 500 м. Завтра на этой дистанции у женщин пройдут четвертьфинал, полуфинал и финал. 20-летняя Просвирнова дважды была призером первенства Европы на 500-метровке. В 2015 году в Дордрехте она завоевала серебро. А на январском континентальном первенстве в Дрездене четырехкратной чемпионке Европы удалось выиграть бронзу.

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