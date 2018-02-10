Медведев поздравил Елистратова с первой медалью Олимпиады-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российского шорт-трекиста Семена Елистратова с первой завоеванной медалью среди россиян на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя правительства.

«Олимпийский чемпион Сочи в эстафете, вы вновь доказали, что являетесь одним из лучших спортсменов. Своим мастерством и самоотдачей заслужили восхищение болельщиков», — говорится в послании премьера. Выдержка из телеграммы опубликована на сайте кабмина.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что завоеванная Семеном Елистратовым медаль обладает особой ценностью, поскольку она стала первой наградой среди российских спортсменов, «которым приходится выступать в непростых условиях».

10 февраля Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в соревновании по шорт-треку на дистанции 1500 м.