Прямой эфир
Сюжет:

Медведев поздравил Елистратова с первой медалью Олимпиады-2018

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российского шорт-трекиста Семена Елистратова с первой завоеванной медалью среди россиян на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя правительства.

«Олимпийский чемпион Сочи в эстафете, вы вновь доказали, что являетесь одним из лучших спортсменов. Своим мастерством и самоотдачей заслужили восхищение болельщиков», — говорится в послании премьера. Выдержка из телеграммы опубликована на сайте кабмина.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что завоеванная Семеном Елистратовым медаль обладает особой ценностью, поскольку она стала первой наградой среди российских спортсменов, «которым приходится выступать в непростых условиях».

10 февраля Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в соревновании по шорт-треку на дистанции 1500 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ОКР прокомментировал завоеванную Елистратовым первую медаль
Россиянин Репилов стал третьим по итогам двух заездов саночников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017