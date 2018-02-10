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Глава ОКР прокомментировал завоеванную Елистратовым первую медаль

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поздравил шорт-трекиста Семена Елистратова с бронзовой медалью, которую он завоевал на дистанции 1500 м. По словам главы ОКР, завоевать медаль в первый день Олимпийских игр было важно, так как это дает дополнительный настрой всем российским спортсменам.

«Семен Елистратов — большой молодец. Это всегда всей команде улучшает настроение, дает дополнительный настрой», — цитирует Жукова «РИА Новости»

Ранее сообщалось, что российский шорт-трекист в финале показал результат 2 мин. 10,687 сек., с которым занял третье место. Золото завоевал представитель Южной Кореи Лим Хё Чжун (2 мин. 10,485 сек.), серебро — у голландца Шинки Кнегта (2 мин. 10,555 сек.).

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