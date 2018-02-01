В преддверии старта зимних Игр в южнокорейском Пхенчхане президент РФ Владимир Путин встретился с российскими олимпийцами в своей резиденции в Ново-Огарево. Беседа получилась эмоциональной и искренней: глава государства извинился за то, что страна не смогла оградить спортсменов от негатива, и призвал не обращать внимания на разговоры, а сосредоточиться на борьбе за победу. Москва совместно с международными спортивными организациями предметно разберется с ситуацией вокруг Олимпиады, а пока, по словам Владимира Путина, россияне должны выступить «за себя и за того парня». Сами атлеты назвали отстранение сборной от Игр «беспрецедентным» и заявили «Известиям», что собираются доказать: Россия — самая сильная спортивная держава в мире.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера сообщил, что в нашей стране пройдут соревнования для атлетов, не получивших путевки в Пхенчхан. Не исключено, что на них пригласят и иностранных спортсменов.

Нужно собраться

Бобслеисты, скелетонисты, хоккеисты, саночники и сноубордисты приехали в Ново-Огарево в форме, в которой им предстоит выступать на Играх — без упоминания страны-участника и с указанием «Олимпийский спортсмен из России».

Открывая встречу, Владимир Путин заявил, что решения о недопуске ряда атлетов на Олимпийские игры для него являются «странными». Однако даже в такой непростой ситуации Россия будет поддерживать не только тех, кто получил приглашение от Международного олимпийского комитета, но и тех, кого отстранили от первенства.

— Вы знаете, в отношении многих из них было заявлено, что их не допускают по совокупности обстоятельств, не связанных с допингом. Тогда возникает вопрос: с чем мы боремся — с допингом или с чем-то другим? Мы бы хотели узнать — с чем, — заметил глава государства.

Президент попросил у спортсменов прощения за тот негатив, который обрушился на них после допингового скандала, заявив, что Россия «предметно» обсудит с международными организациями ситуацию вокруг участия нашей страны в Олимпиаде. РФ всегда поддерживала и будет поддерживать идею чистого спорта, однако делать это вдвойне тяжелее, когда спорт «перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то», подчеркнул президент.

— В то же время мы, признавая и свои собственные упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными и ключевыми в современном спорте, очень рассчитываем на то, что и наши коллеги в международных спортивных организациях сделают всё для того, чтобы эти организации, международные спортивные объединения не превращались в департаменты государственных учреждений отдельных стран, какими бы могущественными и важными эти государства на первый взгляд ни казались, — подчеркнул российский лидер. — Мы понимаем, что современный спорт связан и со спонсорством, с рекламой и со всем, что сопровождает крупные международные соревнования. Но если современный международный спорт, олимпийское движение утратят самую важную составляющую спорта, объединяющую народы и страны, то тогда всё это просто потеряет смысл. И тогда призыв основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена, лозунг «О спорт, ты — мир!» просто утратит свой смысл.

Президент посоветовал олимпийцам не думать о негативных событиях, сопровождавших старт Игр, а сосредоточиться на спортивной борьбе и помнить, что за их выступлениями будут следить миллионы болельщиков, которые всегда надеются на победу.

Бронзовый призер Игр-2014 в Сочи сноубордистка Алена Заварзина пообещала Владимиру Путину, что российские атлеты сделают всё возможное, чтобы выиграть медали. Выступление спортсменки было эмоциональным: до последнего момента оставалось неясным, разрешат ли ей и ее супругу сноубордисту Вику Уайлду принять участие в Олимпиаде.

— Ситуация сейчас действительно, я считаю, беспрецедентная в спорте, не только в российском, но и в мировом. Никто такого не помнит. Я еду на свои третьи Олимпийские игры. Это всегда было местом объединения с другими странами, это был праздник, и это были только позитивные эмоции. Сейчас я бы сказала, что я ничего такого не испытываю, — призналась она, назвав ситуацию с недопуском других атлетов «вопиющей несправедливостью». — Мы будем бороться и будем делать всё, что мы можем, для того, чтобы привезти домой те медали, которые мы заслуживаем. Хочу, чтобы мы показали, чего мы действительно стоим!

Выразил благодарность главе государства и капитан хоккейной сборной Павел Дацюк, вручив президенту свитер с 11-м номером и автографами всех игроков. Именно под этим номером Владимир Путин выходит на лед, когда играет в хоккей.

Российский лидер поблагодарил всех собравшихся и еще раз напомнил: необходимо сосредоточиться на результате.

— Всё, что происходит вокруг спорта и вокруг наших спортсменов, не должно вас отвлекать. Вы это умеете делать. У нас много спортсменов сейчас едет и опытных, очень много и молодых. Но все вы люди, которые привыкли и умеют бороться. Нужно собраться, — подчеркнул президент. — И еще одно. Здесь тоже говорили сейчас ребята: кого-то не пустили, поэтому мы будем еще за кого-то. У нас старая песня, еще с советских времен: «За себя и за того парня». Всегда об этом помните, и у вас всё получится.

В беседе с «Известиями» победитель общего зачета Кубка мира – 2016/17 по санному спорту, двукратный вице-чемпион мира Роман Репилов отметил, что обстановка на встрече с президентом была позитивной.

— Мы приехали в Ново-Огарево, немного подождали, пока приготовят зал для такого количества участников. Мне, Алене [Заварзиной] и Павлу [Дацюку] выпала честь говорить речь от лица российских спортсменов. Владимир Владимирович нас выслушал и обратился с ответным словом. Он подбодрил нас, успокоил перед вылетом в Пхенчхан. После этой встречи настроение у меня стало еще более боевым. Приложу все свои силы, чтобы вернуться из Кореи с медалью, — сказал он.

Российские спортсмены едут на Олимпиаду, чтобы доказать: Россия — сильнейшая спортивная держава, победа в Пхенчхане уже стала для сборной делом принципа, отметил нападающий сборной России по хоккею чемпион мира Сергей Калинин.

— Разумеется, на Олимпийские игры всегда особый настрой, а сейчас, когда мы едем туда при таких обстоятельствах, желание выиграть золотые медали, доказать, что мы лучшие, просто непреодолимое, — сказал он «Известиям». — Мы очень расстроены и злы из-за тех ребят, которых не пригласили в Пхенчхан. И теперь во что бы то ни стало надо сыграть за себя и за них и добиться победного результата. Все мысли сейчас только об этом.

Альтернативные игры

Для отечественных спортсменов, не получивших приглашение от МОКа на Олимпиаду в Южной Корее, будет организован альтернативный турнир с призовыми не ниже «олимпийских премий» (от правительства России победители Игр-2018 получат по 4 млн, серебряные призеры — по 2,5 млн, бронзовые — по 1,7 млн рублей). Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил по итогам вчерашней встречи главы государства с членами правительства.

— Владимир Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался сейчас с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх, — сообщил Дмитрий Песков.

Сроки проведения этих соревнований пока не известны, однако глава государства уже поручил проработать вопрос о соответствующей рекламной кампании.

Тренер сборной России по биатлону Александр Касперович в беседе с «Известиями» поддержал идею альтернативных стартов.

— Я рад, что Владимир Путин подтвердил организацию альтернативных соревнований, — заявил он. — Например, в биатлоне нас ждет большой перерыв между завершившимся чемпионатом Европы и следующим этапом Кубка мира в Контиолахти. Поэтому дополнительный старт нам очень важен, чтобы не потерять соревновательную практику, да и ребят немного поддержать. К тому же состав участников будет очень приличным. Ведь помимо биатлонистов сборной России на них, возможно, приедет кто-то из иностранных спортсменов. Это будет праздник для российских болельщиков.

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов также уверен, что на альтернативные старты надо пригласить иностранных спортсменов.

— Считаю инициативу абсолютно целесообразной, — заявил он «Известиям». — Много наших спортсменов совершенно несправедливо оказались за бортом Олимпиады в Пхенчхане, и желание помочь им, дать выступить, посоревноваться можно только поддерживать. Думаю, даже в ближайшие недели эти альтернативные Игры можно организовать. Наши соревнования могут пройти во Дворце спорта в Коломне хоть завтра. Полагаю, российские спортсмены, включая мировых рекордсменов Дениса Юскова и Павла Кулижникова, согласятся принять в них участие.

По мнению Алексея Кравцова, «этим играм нужно придать открытый характер».

— В том же конькобежном спорте число олимпийских квот очень ограничено, и многие квалифицированные иностранные спортсмены не смогли туда отобраться. Их приезд в Россию мог бы серьезно повысить зрелищность предстоящих стартов, — сказал глава СКР.

МОК допустил до Игр 169 российских спортсменов, которые из-за санкций, наложенных на Олимпийский комитет России (ОКР), выступят в Южной Корее под олимпийским флагом и общим названием Olympic athletes from Russia («Олимпийские атлеты из России»). От поездки в Пхенчхан отказалась только двукратный призер Игр-2014 Ольга Граф. Таким образом, вместе с тренерами и специалистами заявка нашей команды будет состоять из 339 человек. Изначально ОКР подавал в МОК список из 500 участников.