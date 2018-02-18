Вяльбе не смогла сдержать слез после серебра российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поблагодарила российских лыжников, завоевавших серебряные медали в эстафете на Олимпиаде-2018. Функционер после финиша не смогла сдержать слез.

«Я так счастлива, что даже не знаю, что говорить. Я просто благодарна своим спортсменам, тренерам и всем за эти прекрасные минуты на трудной Олимпиаде», — приводит слова Вяльбе «Газета.ру».

Как писал портал iz.ru, российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебро Олимпийских игр.

Россияне уступили норвежским спортсменам 9,4 секунды. Бронзовая медаль досталась французским лыжникам (+36,9 сек.).

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