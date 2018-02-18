Прямой эфир
Сюжет:

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские лыжники завоевали серебряную медаль в эстафете на Олимпийских играх, проходящих в Пхёнчхане.

В составе команды России в гонке принимали участие Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии в составе Дидрика Тенсета, Мартина Сундбю, Симена Крюгера и Йоханнеса Клебо.

Бронза досталась французам Жан-Марку Гайяру, Морису Манифику, Клеману Париссу и Андриену Бакшайдер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Норвежский фристайлист Бротен выиграл золото в слоупстайле на Олимпиаде
Олимпийский комитет России окажет поддержку сноубордисту Олюнину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017