Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде

Российские лыжники завоевали серебряную медаль в эстафете на Олимпийских играх, проходящих в Пхёнчхане.

В составе команды России в гонке принимали участие Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии в составе Дидрика Тенсета, Мартина Сундбю, Симена Крюгера и Йоханнеса Клебо.

Бронза досталась французам Жан-Марку Гайяру, Морису Манифику, Клеману Париссу и Андриену Бакшайдер.