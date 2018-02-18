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Олимпийский комитет России окажет поддержку сноубордисту Олюнину

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Фото: TАCC/Сергей Бобылев
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Олимпийский комитет России (ОКР) окажет поддержку российскому сноубордисту Николаю Олюнину, который получил тяжелую травму на зимних Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков рассказал, что в пятницу, 16 февраля, Олюнин перенес операцию в одной из южнокорейских клиник. Ее провел один из лучших врачей страны. Также он пожелал спортсмену скорейшего выздоровления и пообещал поддержку ему и его семье.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в заезде в полуфинале турнира по сноубордкроссу на зимних Олимпийских играх россиянин Николай Олюнин сломал ногу. Позднее выяснилось, что перелом оказался тройным, также он повредил мениск.

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