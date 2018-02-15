Россиянин Олюнин сломал ногу в полуфинале турнира по сноуборду на ОИ

Россиянин Николай Олюнин сломал ногу, упав в полуфинальном заезде в полуфинале турнира по сноубордкроссу на Олимпийских играх, сообщил журналист Василий Конов.

‼️ Наш сноубордист Николай Олюнин получил перелом ноги во время полуфинального заезда в борд-кроссе, сейчас Николая везут в больницу, о сложности перелома данных пока нет. — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) February 15, 2018

Как писал портал iz.ru, Николай Олюнин допустил ошибку во время полуфинального заезда, что привело к падению. Россиянин покинул трассу на носилках. Олюнин успел рассказать журналистам, что у него травмировано колено.

Добавим, что Олюнин вышел в малый финал турнира по сноубордкроссу, однако он не сможет продолжить выступление на Олимпиаде.