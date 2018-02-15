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Немецкие фигуристы Савченко и Массо стали олимпийскими чемпионами

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Немецкая пара фигуристов Бруно Массо и Алена Савченко стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях спортивных пар по итогам короткой и произвольной программ, российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов осталась без медалей.

По итогам короткой программы Тарасова и Морозов шли вторыми и имели хорошие шансы на медаль после произвольной программы, однако смогли добиться только четвертого результата.

Немецкая пара Массо–Савченко показала результат 235,90 балла и стала олимпийскими чемпионами. Серебро Олимпиады получат китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие 235,47 балла. Бронзу завоевали представители Канады Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд с суммой в 230,15 балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место с 224,93 балла.

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