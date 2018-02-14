Фигуристы Астахова и Рогонов установили личный рекорд на Играх в Пхёнчхане

Российская пара фигуристов Кристина Астахова и Алексей Рогонов превзошли личный рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане.

Прокат россиян был оценен в 70,52 балла, сообщает «Газета.ру».

Результат Атаховой и Рогонова стал промежуточным первым до выступления китайской пары Сяоюй Юй и Хао Чжан, которые смогли набрать 75,58 балла, отодвинув россиян на второе место. Третий результат показывают спортсмены из КНДР Таэ Ок Рем и Чу Сик Ким.

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