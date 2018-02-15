Прямой эфир
Сюжет:

Американская горнолыжница Шиффрин стала двукратной олимпийской чемпионкой

0
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представительница США Микаэла Шиффрин заняла первое место на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в горнолыжном спорте в дисциплине гигантский слалом. Она показала результат 2 минуты 20,02 секунды.

Второй результат показала норвежка Рагнхильд Мовинкель (2 минуты 20,41 секунды), третьей стала горнолыжница из Италии Федерики Бриньони (2 минуты 20,48 секунды).

Россиянка Анастасия Силантьева показала 30-й результат (2 минуты 27,95 секунды).

Ранее норвежский горнолыжник Свиндаль взял золото ОИ-2018 в скоростном спуске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Горнолыжник Андриенко не сможет выступить на ОИ из-за травмы колена
Австрийский горнолыжник Хиршер выиграл комбинацию на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017