Американская горнолыжница Шиффрин стала двукратной олимпийской чемпионкой

Представительница США Микаэла Шиффрин заняла первое место на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в горнолыжном спорте в дисциплине гигантский слалом. Она показала результат 2 минуты 20,02 секунды.

Второй результат показала норвежка Рагнхильд Мовинкель (2 минуты 20,41 секунды), третьей стала горнолыжница из Италии Федерики Бриньони (2 минуты 20,48 секунды).

Россиянка Анастасия Силантьева показала 30-й результат (2 минуты 27,95 секунды).

Ранее норвежский горнолыжник Свиндаль взял золото ОИ-2018 в скоростном спуске.