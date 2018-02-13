Австрийский горнолыжник Хиршер выиграл комбинацию на Олимпиаде

Австриец Марсель Хиршер завоевал золотую медаль в горнолыжной комбинации на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Серебро досталось французу Алексису Пентюро, бронза — его соотечественнику Виктору Мюффа-Жанде.

Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек заявил, что здоровью Павла Трихичева, который упал во время выступления и не смог продолжить борьбу, ничего не угрожает.

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