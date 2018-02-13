Горнолыжник Трихичев выбыл из борьбы за медали Олимпиады
Российский горнолыжник Павел Трихичев выбыл из борьбы за медали Олимпиады. Спортсмен не сумел финишировать в скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации.
Трихичев допустил ошибку на одном из поворотов, упал и улетел за трассу. В дальнейшей борьбе за медали россиянин принимать участие не будет, передает ТАСС.
Павел Трихичев является первым горнолыжником за советскую и российскую историю, сумевшем завоевать медаль в альпийской комбинации. В январе текущего года россиянин завоевал серебро на этапе Кубка мира, который проходил в швейцарском Венгене.
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