Здоровью упавшего горнолыжника Трихичева ничего не угрожает

Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек заявил, что здоровью Павла Трихичева, который упал во время выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане, ничего не угрожает.

Трихичев пострадал после падения на трассе скоростного спуска в ходе альпийской комбинации, сообщает Teamrussia.pro. Россиянин допустил ошибку при спуске и упал, после чего не смог продолжить борьбу.

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