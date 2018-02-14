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Горнолыжник Андриенко не сможет выступить на ОИ из-за травмы колена

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Горнолыжник Александр Андриенко не сможет принять участие в Олимпийских играх – 2018 из-за травмы колена, сообщил тренер российской команды Андрей Догадкин.

«Он получил травму колена не здесь, а еще до Олимпиады. Но мы все-таки надеялись, что он сумеет восстановиться и выступить», — приводит агентство «Р-Спорт» слова тренера.

Как писал портал iz.ru, ранее травму получил другой российский горнолыжник — Павел Трихичев. Спортсмен травмировал локоть при падении на скоростном спуске альпийской комбинации. Россиянину предложили сделать операцию, однако он отказался и взял паузу в несколько дней, чтобы сохранить шансы на выступление на ОИ.

Несмотря на травмы двух горнолыжников, российская команда будет представлена в командных соревнованиях. 

Догадкин подчеркнул, что у сборной есть резерв, в частности в ближайшее время в Южную Корею прилетит Александр Хорошилов и еще один спортсмен.

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