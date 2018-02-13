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Горнолыжник Трихичев рискует завершить выступление на ОИ из-за травмы

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Фото: Global Look Press/DPA/Michael Kappeler
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Российскому горнолыжнику Павлу Трихичеву после падения на скоростном спуске повредил локоть, который ему предложили прооперировать. В случае согласия россиянин пропустит оставшиеся старты Олимпиады.

Личный тренер спортсмена Андрей Догадкин отметил, что Трихичев решил подождать и посмотреть, что «будет твориться с рукой», и уже только потом принимать решение.

Пока же участие россиянина в Олимпийских играх остается под вопросом.

«Сам Павел чувствует себя нормально, никаких переломов, сотрясения нет. Нормально себя чувствует, но ушибы и ссадины есть, включая лицо. Но основная проблема с локтем», — приводит слова тренера агентство «Р-Спорт».

Как писал портал iz.ru, Павел Трихачев при спуске в рамках горнолыжной комбинации допустил ошибку, упал и вылетел с трассы. Из-за падения российский спортсмен выбыл из борьбы за медали в данной дисциплине.

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