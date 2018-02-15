Горнолыжник Свиндаль завоевал золото ОИ в скоростном спуске

Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль одержал победу в дисциплине скоростной спуск. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 40,25 секунды.

Серебро досталось его соотечественнику Хьетилю Янсруду, который уступил всего 12 сотых секунды. Бронзовую медаль в копилку сборной Швейцарии принес Беат Фойц (1.40,43), передает ТАСС.

Добавим, что на текущий момент российские спортсмены на Олимпийских играх завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали.

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