Более 15 человек получили травмы из-за ураганного ветра на Олимпиаде

Незначительные травмы в результате ураганного ветра получили 16 человек в прибрежном кластере Олимпийских игр в Пхенчхане.

В связи с сильными порывами ветра оргкомитет был вынужден принять срочные меры в прибрежном кластере Олимпийских игр. Так, олимпийский парк Каннына был закрыт на вход до конца дня, а соревнования по биатлону и горнолыжному спорту были перенесены, сообщает «РИА Новости».

Около 60 временных сооружений были повреждены, 18 — полностью выведены из эксплуатации. Среди пострадавших 13 человек — сотрудники местных служб, остальные — зрители. Всем была оказана немедленная медицинская помощь, пострадавшие отделались синяками и ушибами.

Представитель оргкомитета Сон Баик Ю заявил журналистам, что на данный момент ситуация нормализовалась, а все проблемы полностью устранены.

Также директор по коммуникациям МОКа Марк Адамс прокомментировал ситуацию, отметив, что все понимали, что в горном районе будут бушевать ветры. Сюрпризом непогода ни для кого не стала, люди оказались к ней подготовлены.