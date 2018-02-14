Российского саночника Павличенко раньше срока отправили домой с ОИ

Российского саночника Семена Павличенко отправили домой с Олимпийских игр в Пхенчхане раньше запланированного срока.

По словам спортсмена, ни тренерский штаб, ни Федерация санного спорта России не дали ему объяснений по поводу причин этого решения.

«Причины моего раннего отъезда нет. Купили билет и отправили на почту. Написали SMS, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтоб дома раньше оказался», — приводит слова Павличенко «Газета.ру» со ссылкой на «Р-Спорт».

Олимпийские игры проходят в настоящее время в южнокорейском Пхенчхане. Подробная информация о ходе соревнований доступна в сюжете портала iz.ru.



