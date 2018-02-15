Россиянин Олюнин получил травму в полуфинале турнира по сноуборду на ОИ

Российский сноубордист Николай Олюнин получил травму в полуфинале турнира по сноубордкроссу на Олимпийских играх и не смог финишировать в заезде. По предварительным данным, спортсмен повредил колено.

Россиянин в полуфинальном заезде допустил ошибку и упал. Олюнин не смог самостоятельно покинуть трассу — его унесли на носилках, передает ТАСС.

Спортсмен успел сообщить журналистам, что повредил колено. Олюнин вышел в малый финал, однако не сможет продолжить выступление на турнире.

Как писал портал iz.ru, ранее на Олимпиаде травму получил российский горнолыжник Павел Трихичев. Врачи предложили россиянину сделать операцию, однако он решил взять паузу, поскольку не хочет терять шансы на продолжение борьбы за медали Игр.

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