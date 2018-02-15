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Сноубордист Олюнин извинился перед фанатами за непопадание в финал ОИ

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российский сноубордист Николай Олюнин принес извинения своим фанатам за то, что он не смог выйти в финал в кроссе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом он рассказал в видеосообщении на странице Федерации сноуборда России (ФСР) в Instagram.

 

 

«Хотел сказать всем большое спасибо за поддержку. К сожалению, не получилось попасть в большой финал, это было моей целью. Я старался и очень сильно хотел показать русский дух. Извините, что так всё произошло», — приводит слова спортсмена «Газета.ру».

Как сообщал портал iz.ru, в полуфинальном заезде в полуфинале турнира по сноубордкроссу на зимних Олимпийских играх Николай Олюнин сломал ногу. В ходе турнира он допустил ошибку и упал, после чего спортсмена унесли на носилках.

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