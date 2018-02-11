Американский сноубордист Джерард завоевал золото ОИ-2018 в слоупстайле

Сноубордист из США Редмонд Джерард завоевал олимпийское золото в дисциплине слоупстайл.

В лучшей попытке американец показал результат 87,16 балла.

Серебряную медаль взял канадец Макс Пэррот (86), бронза досталась его соотечественнику Марку Макморрису (85,20), передает ТАСС.

Данные медали стали первыми для американцев и канадцев на текущей Олимпиаде.

Олимпийские атлеты из России не попали в число участников финала в этой дисциплине.

Ранее портал iz.ru писал, что российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе в рамках командных соревнованиях на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. За прокат короткой программы Медведева набрала 81,06 балла, установив новый мировой рекорд.