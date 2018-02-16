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Сноубордист Олюнин успешно перенес операцию после перелома ноги

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Фото: TASS/AP/Lee Jin-man
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Российский сноубордист Николай Олюнин успешно перенес операцию после перелома ноги во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом сообщила жена спортсмена Мария. Она рассказала, что у ее супруга диагностировали разрыв мениска и перелом. 

«Работа проделана большая. Спасибо нашим ребятам и докторам из Олимпийского комитета, которые сделали всё для того, чтобы предоставить нам лучших специалистов. Спасибо всем за поддержку, все, кто был с нами и переживал за Колю», — написала Мария в Instagram

Как сообщал портал iz.ru, Олюнин сломал ногу во время заезда в полуфинале турнира по сноубордкроссу. Из-за травмы спортсмен не смог пройти в финал соревнований. Он принес извинения за это своим болельщикам

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