Сноубордист Олюнин успешно перенес операцию после перелома ноги

Российский сноубордист Николай Олюнин успешно перенес операцию после перелома ноги во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом сообщила жена спортсмена Мария. Она рассказала, что у ее супруга диагностировали разрыв мениска и перелом.

«Работа проделана большая. Спасибо нашим ребятам и докторам из Олимпийского комитета, которые сделали всё для того, чтобы предоставить нам лучших специалистов. Спасибо всем за поддержку, все, кто был с нами и переживал за Колю», — написала Мария в Instagram.

Как сообщал портал iz.ru, Олюнин сломал ногу во время заезда в полуфинале турнира по сноубордкроссу. Из-за травмы спортсмен не смог пройти в финал соревнований. Он принес извинения за это своим болельщикам.