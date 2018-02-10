Сергей Чудинов: «Ситуация с Демченко и Ивановой нас только сплотила»

Сегодня в Пхенчхане пройдут первые олимпийские заезды саночников, а уже 11 февраля в этом виде спорта будет разыгран первый комплект медалей. Одними из фаворитов соревнований эксперты называют россиян Романа Репилова и Семена Павличенко. Роман в прошлом сезоне выиграл общий зачет Кубка мира и стал вторым в истории отечественного спорта обладателем Большого хрустального глобуса — ранее этой награды удостаивался только легендарный Альберт Демченко. Павличенко же является единственным российским чемпионом мира в санном спорте. В 2015-м его выступление в латвийской Сигулде принесло стране первое золото первенства планеты с 1981 года, когда триумфатором стал представлявший СССР Сергей Данилин.

В связи с недопуском большей части российских спортсменов на Олимпиаду-2018, Роман Репилов и Семен Павличенко — одни из немногих, кто может рассчитывать на медали. В Пхенчхане они вынуждены готовиться к стартам без главного тренера сборной Альберта Демченко, который не был приглашен Международным олимпийским комитетом (МОК) в Корею, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Не попала на Игры и саночница Татьяна Иванова, год назад выигравшая на олимпийской трассе этап Кубка мира.

В отсутствие наставника сборной руководит старший тренер Сергей Чудинов. В эксклюзивном интервью «Известиям» он рассказал, как Альберт Демченко дистанционно управляет командой, оценил готовность Репилова и Павличенко к главным стартам четырехлетия и шансы на победу их главного конкурента, трехкратного олимпийского чемпиона Феликса Лоха.

— Как команда восприняла ситуацию с Демченко и Ивановой?

— Конечно, это сказывается. Но ребята сплотились как никогда. То, что я видел в их исполнении на трассе во время тренировочных заездов… Такого я давно не припомню. Так, наверное, закаляется металл. Всё предельно сфокусировались на работе. Понятно, что ситуация не из легких — мы потеряли большую часть тренерского состава и Таню Иванову. Но мы все уже давно сконцентрированы на успешный результат.

— Поддерживаете контакт с теми, кого «забанил» МОК?

— Да. Приблизительно знаем, где они находятся — в 10 минутах езды от Олимпийской деревни.

— Вам рекомендовали скрывать факт общения с Демченко и Ивановой, чтобы не злить МОК?

— Ну а что тут скрывать? Они заразные, что ли? Никаких запретов на дистанционное общение нет. Просто у них нет возможности посещать спортивные объекты и Олимпийскую деревню в составе делегации. А так они приехали в качестве болельщиков, и мы общаемся. Альберт Михайлович постоянно с нами на связи.

— По скайпу?

— Да. Современные средства связи позволяют быстро объединять весь необходимый материал. Есть специальный ресурс, куда скидываем видео, и Демченко в онлайн-режиме даёт комментарии после просмотра записей тренировок. Если надо, проводит индивидуальные беседы со спортсменами по телефону. Весь его опыт в распоряжении команды. Корректировку на основе увиденного он проводит очень быстро. Все доходит до спортсменов моментально.

— Ранее он рассказывал, что во время заездов и тренировок снимает заезды своих и чужих спортсменов, чтобы изучать по снимкам особенности трассы. То, что сейчас он не сможет этого делать, усложнит процесс?

— Он дал нам всю информацию и указания. Не буду раскрывать вам подробности — это закрытая информация. Но весь опыт, все видение Альберта Михайловича по-прежнему с нами. Как работать на трассе, в каких точках извлекать правильную информацию — всё это мы выполняем. И стараемся максимальным образом извлечь пользу для наших ребят из сложившейся ситуации. Пытаемся работать без потери эффективности.

— Год назад этап Кубка мира на трассе в Пхенчхане Репилову и Павличенко не удался…

— Негативный опыт иногда даже более полезен. Когда что-то получается слишком легко, усваивать определенные моменты удается не так эффективно. Другое дело, когда накладываются какие-то нюансы, мешающие добиться должного результата. Сейчас видно, что у Романа и Семена максимальная концентрация, никакой расслабленности и настрой на самые высокие места. Ребята прекрасно знают участки трассы, на которых ошиблись в прошлый раз, и полностью сфокусированы на работе.

— В чем особенности трассы в Пхенчхане?

— Она вся — сплошная особенность. Ни на что не похожа. Хотя отдельные участки напоминают трассу в Парамоново. Но в целом я даже не знаю, с чем можно сравнить этот объект. Наиболее сложны 9-й и 12-й участки — очень специфическая связка виражей, на которой и у нас, и у наших соперников постоянно появляются проблемы. Но постепенно через тренировки мы решаем и эти проблемы.

— Среди кого будет основная борьба за медали?

— Повторюсь, трасса специфическая, поэтому могут быть неожиданности. И это дает определенные надежды и нам, и соперникам. К тому же ни один из участников не имеет преимущества своей трассы, на которой можно было бы несколько месяцев готовиться — в нашем виде это имеет очень большое значение. Сейчас вообще все в неведении. Например, лидер последних лет Феликс Лох не выступал в прошлом сезоне. И сейчас он ничего особенного не показывает — судя по тому, что я видел на его тренировках. Но все знают, что он умеет раскрыться в нужный момент.

— То есть пока его рано списывать со счетов?

— Ни в коем случае. Мы все знаем, кто это. Два его последних старта произвели очень сильное впечатление. В том числе — заезд на чемпионате Европы в Сигулде, где его обыграл Павличенко. Несмотря на успех Семена, мы очень серьезно отнеслись к выступлению Феликса.

— Кого еще можно назвать фаворитами?

— Кевина Фишналлера, Вольфганга Киндла, Репилова и Павличенко. Это мое мнение, мой топ-5. Но, повторюсь, на этой трассе возможны неожиданности. Есть перспективные австрийцы и помимо Киндла. И американцев тоже нельзя сбрасывать со счетов.

— Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс и его отец и тренер Томасс жестко критиковали Александра Третьякова, которому они уступили золото на сочинской Олимпиаде. Как делегация саночников из Латвии общается с нашей командой в Олимпийской деревне?

— Нормально общаемся. Старший Дукурс уже сказал, что есть решение CAS и теперь надо готовиться к Олимпиаде. Конечно, с российскими скелетонистами обниматься они не будут, но ничего плохого в наш адрес не говорилось. Чрезмерной теплоты в отношениях нет, но и негатива я не вижу. Общаемся без особых обострений.

— В отсутствие Ивановой мы сможем вытянуть эстафету?

— Безусловно. Разумеется, потеря Тани снижает наши возможности. Но давайте не сбрасывать со счетов Катю Батурину. В этом году у нас есть командный подиум на одном из североамериканских этапов Кубка мира. А та сплоченность, которая есть сейчас, иногда творит чудеса. Трудности закаляют — не только саночников, но и всю делегацию олимпийских атлетов из России.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram