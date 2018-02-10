Эрик О'Делл: «Хочу сыграть против Шипачева на Олимпиаде»

После отказа Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить игроков своих клубов на зимние Игры в Пхёнчхане значительная часть состава олимпийской сборной Канады была сформирована из игроков Континентальной лиги (КХЛ). Среди них — нападающий ХК «Сочи» Эрик О’Делл. 27-летний хоккеист второй сезон является одним из лидеров российского клуба, а в конце прошлого года в составе канадской команды принимал участие в двух этапах Евротура — финском Кубке Карьяла и российском Кубке «Первого канала».

В эксклюзивном интервью «Известиям» Эрик О’Делл рассказал о шансах успешно выступить на Играх в Южной Корее, возможном противостоянии со сборной России, недавнем столкновении с ее нападающим Вадимом Шипачевым и жизни в столице предыдущей зимней Олимпиады.

— Ваша результативность в «Сочи» стала главной причиной попадания в окончательный состав сборной Канады на Олимпийские игры?

— Надеюсь, что да. Я старался играть на максимуме, чтобы «Сочи» вышел в плей-офф. Борьба была накаленная, в турнирной таблице команды шли с минимальным отрывом, когда каждое очко очень важно. Была проделана большая работа на клубном уровне. Теперь изо всех сил стремлюсь помочь своей сборной на Олимпиаде.

— Как оцените уровень игры канадской сборной на Кубке «Первого канала»? Команда была заново собрана из игроков КХЛ и Европы...

— Мы сыграли хорошо. Это был определенно непростой турнир. Но думаю, это помогло сборной. Нам удалось сыграть с хоккеистами высокого уровня, осталось найти правильные взаимодействия и научиться лучше понимать друг друга.

— А как вам готовность сборной России? Она — фаворит Олимпиады?

— Россия выступила отлично. Каждая национальная сборная неплоха и обладает определенными навыками, но у всех есть как плюсы, так и минусы. Несомненно, Россия — одна из топовых команд. Олимпийские игры должны получиться интересными. Думаю, каждая сборная привнесет в турнир свою индивидуальную черту. Несомненно, у России сильная команда, но и Канада всегда была в числе лучших. Мы настроены побеждать, так что я бы сказал, что Канада тоже может стать лидером соревнования.

— Как вы отнеслись к допуску России на Игры под нейтральным флагом?

— Я знаю, что для россиян это непростое испытание, но надо продолжать идти вперед.

— Вы разделяете мнение, что хоккей на Олимпиаде был бы скучен без российских игроков?

— Да, ведь исторически сложилось, что Россия и Канада — соперники. Олимпийские игры — главный турнир, и было бы здорово, если бы наши команды там встретились.

— Кто для вас самый опасный игрок российской сборной?

— На мой взгляд, любой хоккеист СКА очень силен и может бросить нам вызов.

— Что произошло между вами и Вадимом Шипачевым в матче Кубка «Первого канала»?

— В один из моментов он просто ударил меня по лицу. Ничего особенного, такое случается. Хоккей — это спорт, где люди получают травмы. Я уверен, ему не стоило так делать, но это — часть игры.

— Долго пришлось восстанавливаться после перелома переносицы?

— Примерно пару недель, сейчас уже всё хорошо.

— За счет чего «Сочи» столь удачно выступает в нынешнем сезоне?

— У нас молодая команда. При этом на каждой игровой позиции есть хоккеисты хорошего уровня. В большинстве случаев мы соответствуем уровню наших соперников, даже в играх с топовыми командам. Что касается меня, то я хочу играть еще лучше и помогать команде. Мы уже вышли в плей-офф. Теперь игры на вылет станут для нас «новым сезоном» — хочется подойти к нему с новыми силами. Но сначала очень важно удачно отыграть в завершающем отрезке регулярного первенства, чтобы получить получше сетку в Кубке Гагарина.

— Как изменился «Сочи» с приходом на тренерский мостик Сергея Зубова? В чем главные достоинства этого специалиста?

— Его назначение здорово сказалось на нас. Он прекрасный тренер, и его уважают все игроки. Он всегда остается в позитивном настроении — как на скамейке, так и в раздевалке. Это очень помогает ребятам чувствовать себя комфортно и показывать хорошие результаты.

— Вам добавляет комфорта работа с тренером, который полтора десятка лет отыграл в НХЛ?

— У него огромный опыт — как я уже сказал, он уважаемый специалист. Вне всяких сомнений, он знает, что делает, и помогает игрокам проявить себя с лучших сторон и приносить победы. Это я очень ценю в нем.

— Его подход к тренировкам похож на то, с чем вы сталкивались в Северной Америке?

— Подходы разные. В Северной Америке было больше игр, довольно сложно играть в таком ритме. Здесь всё немного иначе, но я привык.

— Предыдущий главный тренер Вячеслав Буцаев многое взял из своего почти 10-летнего опыта в НХЛ и АХЛ?

— Буцаев также отличный наставник. Любой тренер, с которым приходится работать, имеет как плюсы, так и минусы. И задача игрока — вынести из работы только положительные моменты и двигаться вперед. Сейчас с Сергеем работается отлично.

— Как у вас возник вариант с переездом в «Сочи»?

— Я пытался подыскать себе клуб в Северной Америке, но этот вариант проработать не удалось. Затем стал рассматривать варианты за рубежом. Так сложилось, что в «Сочи» играл мой знакомый Бен Максвелл. Он рассказывал хорошие вещи про этот клуб, и я подумал: «А почему бы не приехать и не попробовать?» Я отыграл в клубе весь прошлый год, и мне понравилось, решил остаться еще на пару лет. Это здорово для меня и моей семьи, мы наслаждаемся жизнью в Сочи.

— Долго раздумывали над тем, ехать ли в Россию?

— Для меня это решение не было проблематичным, но вот для семьи оно было непростым. Всё-таки смена привычной обстановки. Но моей жене и дочери тут нравится. Мы чувствуем себя комфортно. Мне повезло жить и работать в Сочи.

— Был ли у вас шанс закрепиться в «Виннипег Джетс» в сезоне-2013/14 — единственном для вас в НХЛ?

— Думаю, да. Я сыграл там немало матчей. НХЛ была отличным опытом. Я не получил столько минут, сколько хотелось бы, но просто быть там, чувствовать себя частью команды, играть с этими ребятами и наблюдать за тем, как все происходит в НХЛ, — здорово.

— Хотели бы вернуться?

— Да. Думаю, цель каждого — вернуться домой и играть там. Но сейчас я полностью посвящен «Сочи». Стараюсь играть тут на максимуме и выиграть с командой кубок.

— В ходе сезона, который вы провели в НХЛ, главным тренером «Виннипега» стал Пол Моррис, за полгода до этого покинувший магнитогорский «Металлург». Как охарактеризуете этого специалиста и работу с ним?

— Своим приходом в команду он придал сил игрокам. С новым тренером и штабом появились и новые позитивные моменты. Это помогло, как говорится, открыть все двери и дать ребятам свободу. Уверен, его уважают за это.

— Вы с ним советовались, принимая решение о переезде в Россию?

— Нет, мы не разговаривали. Но я уверен, что мое решение было правильным. Я отлично провел последние два года — обзавелся новыми друзьями, играл, моей семье тут нравится.

— Что удивило вас в России? Что в нашем хоккее невозможно в Канаде?

— Разница в размере ледовой площадки. Заметно больше времени уходит на то, чтобы добраться до другого конца, тратится больше сил. Контролировать также приходится большее пространство. В Северной Америке передвигаться удается быстрее, и там больший акцент делается на индивидуальные умения игрока. Так что мне пришлось переключить свою игру — думаю, сейчас мне уже удалось приспособиться.

— К чему было сложнее всего привыкнуть в КХЛ?

— Думаю, это язык. Сейчас я стал лучше понимать русский, но всё равно не очень хорошо. Выручают ребята, которые немного говорят на английском.

— В прошлом сезоне в «Сочи» долго не платили зарплату. Вы сталкивались в АХЛ с подобным?

— Да, действительно, какое-то время нам не платили. Но я сохранял спокойствие, переживать было не из-за чего. Что касается Северной Америки, то там платят вовремя.

— Как в таких условиях вам удавалось показывать хорошую статистику и стать лучшим снайпером сезона после Андрея Костицына и Ильи Крикунова?

— Я старался сохранять позитивный настрой, продолжал играть «по-взрослому». Думаю, и в этом, и в прошлом году у меня были неплохие шансы показать себя. Я много играл и забрасывал шайбы, намерен продолжать в том же ключе и в этом году. Буду делать всё, чтобы моя команда выигрывала.

— У вас уже есть любимые места в Сочи?

— В Сочи прекрасная погода. Для моей семьи одно из любимых занятий — гулять по набережной. И в целом в России много красивых городов, богатых историей. Это красивая страна, и я рад, что приехал сюда.

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