«Медаль Ворониной в таких условиях — это подвиг»

Конькобежка Наталья Воронина в пятницу завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане на дистанции 5000 м. Россиянка уступила лишь голландке Эсме Виссер и чешке Мартине Сабликовой. Успех 23-летней спортсменки стал для конькобежной сборной олимпийских атлетов из России (ОАР) первым на этих Играх. Ранее приглашение в Корею от Международного олимпийского комитета (МОК) получили лишь три участника нашей команды. Из числа тренеров в Пхёнчхан был аккредитован лишь наставник группы женского спринта Сергей Клевченя.

По окончании соревнований на дистанции 5000 м 47-летний специалист дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором прокомментировал успех Натальи Ворониной, рассказал о взаимодействии с ее личным тренером и условиях проживания в прибрежном кластере Каннын, где проходят олимпийские старты в ледовых видах спорта.

— Что помогло Наталье Ворониной завоевать бронзу?

— Она приложила достаточно много усилий, чтобы сохранить скорость. Дистанция не самая короткая, поэтому на определенном этапе могла возникнуть усталость. Но Наталья — молодец, переборола себя. Был момент, когда ей стало тяжело, но за счет характера ей удалось подойти к финишному кругу с приемлемым временем.

— После бронзы на январском чемпионате Европы в Коломне на дистанции 3000 м многие ожидали от нее медалей именно в этой дисциплине. Почему в один из первых дней Олимпиады она стала в ней лишь десятой?

— Скорее всего, это связано с психологическим моментом, поскольку это был первый старт на Олимпиаде. Наверное, эмоции захлестнули. Не удалось ей справиться с волнением. Была какая-то суета на дистанции. Тем более дисциплина в 3000 м — немного выше по скорости. А 5000 м — уже поспокойнее. Сняв стресс на «трешке», Ворониной удалось грамотно разложить силы по дистанции и прийти к такому результату.

— То есть успех на дистанции в 5000 м был ожидаемым?

— На самом деле это ее любимая дистанция. Некоторые СМИ ставили на Наталью на дистанции в 3000 м, основываясь на январской европейской бронзе. Но вообще по этапам Кубка мира она идет в числе лидеров общего зачета в заездах на 3000 и 5000 м. Поэтому она была готова сражаться со всеми наравне. Если брать голландских конькобежек, то их очень много и все они выступают на самом высоком уровне: одни бегут на этапах Кубка мира, другие — на чемпионатах мира, третьи — на Олимпийских играх. У нас выбор не такой большой, но за счет трудолюбия и усердия Ворониной удалось добиться результата.

— Кому можно посвятить этот успех?

— Личным тренером Ворониной является Павел Абраткевич. Надо позвонить ему и спросить, кому он посвящает медаль своей воспитанницы. Я бы хотел поздравить Павла с этим успехом. Успехом и его личным, и всей нашей страны.

— Вы единственный тренер сборной, допущенный МОКом до Олимпиады. Тяжело руководить командой в одиночку?

— Нам здесь очень тяжело. Ребят в Канныне всего трое — кроме Натальи, это Ангелина Голикова и Сергей Трофимов. И один тренер — в моем лице. Медаль Ворониной в таких условиях можно назвать подвигом.

— Поддерживаете связь с Павлом Абраткевичем?

— Личный тренер был постоянно на связи с Натальей. Обсуждал каждую тренировку, каждое движение. Мы с ним контролировали процесс, чтобы не допустить ошибок и всё сделать грамотно.

— За что отвечали вы?

— Технические моменты нужно постоянно контролировать на месте. Постоянно напоминать о них, чтобы они были отточены до автоматизма. Ясно, что дистанционно полностью контролировать тренировки Ворониной Абраткевич не мог. Поэтому я старался на месте направлять ее работу, согласовывая с Павлом программу подготовки.

— Какие задачи стоят перед командой на оставшиеся старты?

— Ждем хорошего выступления от Ангелины Голиковой. На тренировках она выглядит хорошо.

— Как вам живется в Олимпийской деревне?

— Всё замечательно. Хорошие бытовые условия и питание. Разнообразная кухня — и европейская, и местная.

— Как пережили ураган, прошедший в Канныне в среду?

— Немножко дуло. Деревья гнуло, но людей не согнуло (смеётся).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter