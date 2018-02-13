Бронзовый день России

Шестой день ХХХIII зимних Игр в Пхёнчхане принес в копилку сборной олимпийских атлетов из России (ОАР) сразу три бронзовые награды. Утром керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий на крытом ледовом катке Каннына со счетом 8:4 обыграли норвежскую пару в матче за третье место в миксте, а уже днем в лыжном центре «Альпензия» их почин поддержали лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов, завоевавшие медали в женском и мужском спринте. Таким образом, на олимпийском счету россиян уже одно серебро и четыре бронзы Игр в Южной Корее.

Для российского керлинга это первые олимпийские медали в истории. Причем завоеваны они были в миксте, который также впервые представлен в программе Игр. Золото выиграли канадцы, серебро досталось спортсменам из Швейцарии.

— Брызгалова и Крушельницкий полностью переиграли Норвегию, задавили их и не дали ни единого шанса, – заявил «Известиям» тренер российской пары Василий Гудин. — Раньше у нас всегда были проблемы с этим соперником, мы проигрывали им в нескольких важных матчах. Но здесь мы сумели собраться и не дать оппоненту поднять голову.

Интересно, что изначально руководство Федерации керлинга России (ФКР) не ставило перед Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким сверхзадач.

— Программой минимум было отобраться в плей-офф — ребята выполнили ее еще три дня назад, когда досрочно обеспечили себе место в полуфинале, — рассказал «Известиям» президент ФКР Дмитрий Свищев. — А уж выигрыш медали — это дорогого стоит. Для нас это первое попадание в призеры Олимпиады в истории. Этого не удавалось пока даже женской команде, хотя она выигрывала много медалей на чемпионатах мира. Бронза в миксте — это результат колоссальной работы спортсменов, их тренера и федерации.

Александр Крушельницкий после победного матча за третье место отметил, что не совсем доволен этим результатом — по его словам, «можно было сделать больше».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков Юлия Белорукова

— До сих пор есть чувство досады от проигрыша из-за одной ошибки в полуфинале, — сказал «Известиям» спортсмен. — Мы провели отличный матч с Норвегией, один из лучших в нашей карьере и рады бронзе. Но всё равно осталось ощущение, что мы могли сыграть в финале.

По мнению Дмитрия Свищева, российская пара еще не достигла предела своих возможностей и может в будущем побороться за золото Олимпийских игр. Два года назад Анастасии Брызгаловой и Александру Крашельницкому, которые, к слову, в 2017-м сыграли свадьбу, удалось выиграть чемпионат мира в шведском Карлстаде.

— Мы хотим, чтобы они были нашей главной парой в миксте на следующий олимпийский цикл, — заявил глава ФКР. — Но здесь Настя и Саша сами должны решить — сразу начать готовиться к Пекину или взять паузу на год-другой. Возможно, они захотят завести потомство и на время приостановить карьеру. Но даже в этом случае мы будем делать на них ставку и ждать возвращения.

Днем во вторник бронзовое шествие нашей делегации продолжили российские лыжники. В женском и мужском спринте третьи места заняли Юлия Белорукова и Александр Большунов. Последний остановился в шаге от серебра, придя одновременно с итальянцем Федерико Пеллегрино. Их результаты организаторам пришлось оценивать по фотофинишу. Согласно ему, 21-летний россиянин уступил оппоненту всего 0,02 секунды. Золото в спринте выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков Александр Большунов

— Испытываю невероятные эмоции — словно во второй раз родился, — признался «Известиям» после финиша Александр Большунов. — После всех проблем казалось, что достижением будет доехать до этой Олимпиады. А теперь обидно, что не дожал Пеллегрино, не дотянулся до серебра. Но надо смотреть вперед с позитивом — сейчас эта медаль сродни победе.

Юлия Белорукова уступила победительнице шведке Стине Нильссон всего 3,37 секунды. Второй стала норвежка Майкен Фалла.

— Для меня эта бронза дороже золота — я очень рада, что мне удалось порадовать наших болельщиков, партнеров по команде, своих родных и близких, — не стала скрывать эмоций после подиума 23-летняя лыжница. — Спасибо моим тренерам и руководству федерации, которые дали мне шанс поехать на эту Олимпиаду и выиграть эту медаль. Сделаю всё, чтобы она у меня была не последней.

Программа зимних Игр включает в себя 15 видов спорта. До 2018 года у России не было наград только в керлинге, который стал олимпийским 20 лет назад. В остальных 14 зимних видах, включая прыжки с трамплина, горные лыжи и двоеборье, атлеты из нашей страны неоднократно становились обладателями медалей.

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