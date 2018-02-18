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Страсти по Насте

Чемпионка Брызгалова как еще одна причина полюбить керлинг
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Бронзовый день России
Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий и также лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов принесли нашей сборной еще три медали Олимпиады-2018

На этой неделе весь мир заговорил про керлинг. Внимание иностранных СМИ привлекла российская керлингистка Анастасия Брызгалова. Русская Меган Фокс, молодая Джоли, подружка Бонда — какими только эпитетами не наградили после победы российскую спортсменку. Таблоидам девушка запомнилась не только своими спортивными достижениями, но и эффектной наружностью. За прошедшую неделю число подписчиков Брызгаловой в Instagram выросло в разы: сейчас их уже больше 80 тыс. Портал iz.ru изучил аккаунт олимпийской призерки и узнал, почему теперь стоит внимательнее смотреть соревнования по керлингу.

Анастасия Брызгалова начала заниматься керлингом  девять лет назад. Мама записала юную Настю в секцию, увидев объявление на катке. Девушке тогда было 16 лет. Родилась в Ленинградской области в городе Сосновый Бор на берегу Финского залива. Сейчас живет в Санкт-Петербурге и состоит в керлинг-клубе «Адамант».

 

Брызгалова активно тренируется перед сезоном и регулярно выкладывает видео из зала. Причем не отлынивает даже во время поездок, когда другие керлингисты ходят на концерт «Мумий Тролля».

 

Прошлым летом, в июле девушка вышла замуж за своего партнера по керлингу — Александра Крушельницкого. До этого пара встречалась шесть лет. Выступать вместе спортсмены начали всего два года назад.

 

До этого тренеры были решительно против того, чтобы на льду смешивались личные и спортивные отношения. Уже первое совместное выступление принесло паре серебро в чемпионате России среди смешанных команд. После этого два года подряд пара брала золото российского чемпионата.

 

В 2016 году они стали первыми в чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте. Но спустя год пару ждало досадное девятое место, не получилось выйти в четвертьфинал.

 

В Пхенчхане наши спортсмены проиграли канадской паре — Кейтлин Лоус и Джону Моррису. Но 13 февраля одолели норвежцев и завоевали бронзу, тем самым стали первыми россиянами, кому удалось получить олимпийскую медаль в этом виде спорта.

 

В декабре 2016 года Брызгалова стала заслуженным мастером спорта. Награду вручали в Министерстве спорта.

 

Анастасия любит собак, но дома у пары живет менее прихотливый в уходе домашний питомец — мышь.

 

В свободное от тренировок и соревнований время Брызгалова и Крушельницкий играют в настольные игры и смотрят матчи любимой команды — «Зенит».

 

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