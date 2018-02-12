Более половины жителей РФ надеются на урожай медалей россиян на ОИ

Более половины (56%) жителей РФ уверены, что спортсмены из России по общему медальному зачету окажутся в тройке сборных – лидеров Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«22% надеются на первое место по количеству завоеванных медалей, 34% — на второе-третье», — свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наиболее оптимистичны жители сельской местности — 32% из них видят российских спортсменов на первом месте. Кроме того, к этому склоняются молодые люди от 18 до 24 лет (24%).

Участники опроса считают реальными претендентами на победу в общекомандном зачете США (26%) и Китай (15%), уточняет «РИА Новости».

Опрос проведен 2–3 февраля 2018 года в различных регионах страны. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Вопросы задавались в форме телефонного интервью, погрешность не превышает 2,2%.