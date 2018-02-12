Прямой эфир
Сюжет:

Более половины жителей РФ надеются на урожай медалей россиян на ОИ

0
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более половины (56%) жителей РФ уверены, что спортсмены из России по общему медальному зачету окажутся в тройке сборных – лидеров Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«22% надеются на первое место по количеству завоеванных медалей, 34% — на второе-третье», — свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наиболее оптимистичны жители сельской местности — 32% из них видят российских спортсменов на первом месте. Кроме того, к этому склоняются молодые люди от 18 до 24 лет (24%).

Участники опроса считают реальными претендентами на победу в общекомандном зачете США (26%) и Китай (15%), уточняет «РИА Новости».

Опрос проведен 2–3 февраля 2018 года в различных регионах страны. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Вопросы задавались в форме телефонного интервью, погрешность не превышает 2,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медальный зачет на Олимпиаде в Сочи
Российские фигуристы завоевали серебро командного турнира на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017