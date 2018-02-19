Канадский журналист пошутил над «Олимпийскими атлетами из России»

Канадский журналист Питер Экман сыронизировал над названием российской команды на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В свете возникнувших подозрений в применении мельдония российским керлингистом Александром Крушельницким журналист канадского CTV National News предположил, как еще Международный олимпийский комитет (МОК) может называть российскую команду.

«Что же будет дальше? Если спортсмен из OAR («Олимпийские атлеты из России». — iz.ru) сдал положительный тест на допинг, то что будет на следующей Олимпиаде? Команда будет называться OAFOAR («Олимпийские атлеты из команды олимпийских атлетов из России»)?» — написал Экман в своём Twitter.

— Peter Akman (@PeterAkman) 18 февраля 2018 г.

18 февраля стало известно, что первая допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на запрещенный мельдоний. В настоящий момент вскрыта и отправлена на проверку проба Б.

При этом президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил об абсурдности и невозможности применения допинга во время Олимпиады. Он выразил уверенность, что российского спортсмена подставили.

«Мы со стопооцентной уверенностью полагаем, что наш спортсмен не мог принимать запрещенный препарат. Это полностью расходится со здравым смыслом. Последняя его проба была сдана 22 января, и она была чистой. Это вброс. Просто парня подставили», — сказал Свищев.

Ранее МОК также не исключил, что россиянину могли подмешать мельдоний. Разбирательство по делу Крушельницкого назначено в Спортивном арбитражном суде (CAS) на 20 февраля.