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Глава Федерации керлинга РФ объяснил наличие мельдония в пробе Крушельницкого

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев уверен в том, что российского спортсмена Александра Крушельницкого подставили и керлингист совершенно точно не употреблял запрещенный мельдоний. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что первая допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. В настоящий момент вскрыта проба Б. По данным некоторых СМИ, она также положительна.

Свищев отметил, что проба Б действительно вскрыта, но результатов пока нет.

«Ее вскрыли и отправили в лабораторию. В лучшем случае результат будет только вечером», — сказал Свищев.

Он обратил внимание, что в этой истории много нестыковок и Крушельницкий не мог употребить мельдоний.

«Мы со стопооцентной уверенностью полагаем, что наш спортсмен не мог принимать запрещенный препарат, тем более на территории Южной Кореи. Это полностью расходится со здравым смыслом. Он сдавал много проб. Последняя его проба была сдана 22 января, и она была чистой», — рассказал Свищев.

По его словам, спортсмена явно подставили.

«Доза, которую ему предъявляют, говорят, употреблялась примерно раз в день на протяжении семи дней. У нас врачи эти таблетки не возят, спортсмены про них знают, они в керлинге ничего не дают. Это вброс. Просто парня подставили. А вместе с ним и всех нас. Будем отстаивать», — добавил глава Федерации керлинга.

Также он сообщил, что к расследованию этого дела привлекут Следственный комитет РФ.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в Кремле отреагировали на обнаружение мельдония в пробе Крушельницкого.

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