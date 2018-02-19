Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню. Спортсмена подозревают в употреблении допинга. Керлингист заявляет, что он невиновен — его якобы подставили соперники. В крови бронзового призера Олимпиады нашли повышенное содержание мельдония. Вскрытие пробы Б должно произойти сегодня вечером в присутствии спортсмена. Но Крушельницкий сдал аккредитацию и покинул Пхёнчхан, не дожидаясь решения. Руководство Федерации керлинга России ручается за спортсмена. В случае подтверждения допинга у керлингиста руководство федерации готово к отставке.