CAS подтвердил открытие дела в отношении керлингиста Крушельницкого

Антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердило открытие дела в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщается на официальном сайте суда.

Дата слушания по делу Крушельницкого неизвестна.

18 февраля МОК заявил о следах мельдония в допинг-пробе керлингиста, который вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпиады в дабл-миксте.