МОК рассмотрит дело Крушельницкого в конце Олимпиады

В случае, если допинг-проба Б российского керлингиста Александра Крушельницкого окажется положительной, Международный олимпийский комитет (МОК) проведет отдельное расследование в конце Олимпиады, заявил директор по коммуникациям МОКа Марк Адамс.

«Если случай употребления допинга будет подтвержден, он будет рассмотрен наблюдательной группой МОКа в конце Игр», — приводит заявление Адамса «Газета.ру».

Как ранее заявил Адамс, в МОКе не исключают, что в пробу Крушельницкого мог быть подмешан допинг. Адамс ожидает, что вскрытие пробы Б российского спортсмена произойдет вечером 19 февраля.

Перед этим МОК заявил о следах мельдония в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого, который вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпиады в дабл-миксте.

В Федерации керлинга России назвали эту информацию провокацией и заявили, что верят в невиновность российского спортсмена.

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