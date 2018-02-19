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МОК опроверг сообщения о сданной Крушельницким аккредитации на ОИ

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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что у него нет информации о сданных аккредитациях кем-либо из российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«У нас нет информации, что кто-то из спортсменов сдал аккредитацию», — приводит слова Адамса ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский керлингист Александр Крушельницкий сдал аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню.

Напомним, 18 февраля сообщалось, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат по мельдонию. В Федерации керлинга России заявили, что верят в невиновность российского спортсмена.

Позднее пресс-секретарь МОКа Марк Адамс допустил, что в допинг-пробу А Крушельницкого могли подмешать допинг или произошла какая-то ошибка.

Вскрытие пробы Б российского спортсмена может произойти 19 февраля вечером по времени Пхёнчхана (день по московскому времени).

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