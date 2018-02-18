Обвинения в адрес керлингиста Крушельницкого назвали провокацией спецслужб

Первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР) Андрей Созин рассказал о причинах, по которым в нарушении антидопинговых правил обвиняют Александра Крушельницкого. Функционер считает подобные нападки провокацией спецслужб, а спортсмены не принимали «никакого мельдония».

«Это зависть. Это просто выглядит некрасиво. Мы думали, что уже всё прошло. Бах сказал, что пройдет Олимпиада и мы все снова будем дружить, но спецслужбы нам дружить не дадут», — заявил вице-президент федерации в интервью НСН.

Ранее руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил о возможном нарушении допинговых правил одним из российских спортсменов.

По данным «Спорт-Экспресса», следы мельдония обнаружены в одном из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого. В Пхенчхане Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.