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МОК заподозрил российского спортсмена в употреблении допинга

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Carl Sandin
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Руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) официально уведомил о возможном нарушении допинговых правил одним из российских спортсменов. 

«Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы «Б», которые станут известны предположительно в течение 24 часов», — приводит слова Выборнова «Газета.ру».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого показал подозрительные результаты — в тесте спортсмена обнаружены следы мельдония.

Сам 25-летний керлингист заявил, что не в курсе сообщений о мельдонии в его допинг-пробе. Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев подчеркнул, что официального подтверждения информации пока нет.

На Олимпиаде в Пхенчхане Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте

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