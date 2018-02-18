МОК заподозрил российского спортсмена в употреблении допинга

Руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) официально уведомил о возможном нарушении допинговых правил одним из российских спортсменов.

«Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы «Б», которые станут известны предположительно в течение 24 часов», — приводит слова Выборнова «Газета.ру».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого показал подозрительные результаты — в тесте спортсмена обнаружены следы мельдония.

Сам 25-летний керлингист заявил, что не в курсе сообщений о мельдонии в его допинг-пробе. Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев подчеркнул, что официального подтверждения информации пока нет.

На Олимпиаде в Пхенчхане Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.