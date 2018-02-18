В допинг-тесте керлингиста Крушельницкого обнаружили следы мельдония

Один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого показал подозрительные результаты. По данным «Спорт-Экспресса», в тесте спортсмена обнаружены следы мельдония.

Сам 25-летний керлингист заявил, что не в курсе сообщений о мельдонии в его допинг-пробе. Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев подчеркнул, что официального подтверждения информаци пока нет.

«Разговаривал с Александром, он мне еще раз подтвердил, что ничего не принимал. Я уверен в своих спортсменах и докторах», — приводит слова Свищева ТАСС.

Глава пресс-службы Международной федерации керлинга Кэмерон Макаллистер рассказал «Советскому спорту», что официальная информация появится 19 февраля, когда будет вскрыта проба «В».

На Олимпиаде в Пхёнчхане Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.