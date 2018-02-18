Биатлонист Мартен Фуркад стал четырехкратным победителем Олимпиады

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Француз преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 47,3 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым стал немец Симон Шемп. Допустив одну осечку при стрельбе, спортсмен финишировал в одно время с Фуркадом, проиграв только по фотофинишу. Бронзу выиграл норвежец Эмиль Хегле Свендсен (+ 11,2; два промаха).

Таким образом, Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом, также в его активе два серебра.

Ранее биатлонистка Анастасия Кузьмина из Словакии завоевала золотую медаль в женском масс-старте и стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

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