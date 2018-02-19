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Песков посоветовал дождаться результатов пробы Б Крушельницкого

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кремль призывает дождаться официального заявления Международного олимпийского комитета по поводу российского керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом в понедельник, 19 февраля заявил журналистам пресс-секреталь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал якобы обнаружение мельдония в пробах Крушельницкого на допинг.

«Не нам это комментировать, но мы призываем всех дождаться каких-то заявлений. МОК ведет себя довольно сдержанно. Давайте дождемся пробу Б и какого-то расследования», — заявил Песков.

18 февраля МОК заявил о следах мельдония в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого, который вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпиады в дабл-миксте. В настоящее время ожидаются результаты проверки пробы Б спортсмена. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в ней найден мельдоний.

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