Песков посоветовал дождаться результатов пробы Б Крушельницкого

Кремль призывает дождаться официального заявления Международного олимпийского комитета по поводу российского керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом в понедельник, 19 февраля заявил журналистам пресс-секреталь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал якобы обнаружение мельдония в пробах Крушельницкого на допинг.

«Не нам это комментировать, но мы призываем всех дождаться каких-то заявлений. МОК ведет себя довольно сдержанно. Давайте дождемся пробу Б и какого-то расследования», — заявил Песков.

18 февраля МОК заявил о следах мельдония в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого, который вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпиады в дабл-миксте. В настоящее время ожидаются результаты проверки пробы Б спортсмена. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в ней найден мельдоний.