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МОК не исключил, что в пробу Крушельницкого мог быть подмешан допинг

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В допинг-пробу А российского керлингиста Александра Крушельницкого мог быть подмешан допинг, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий», — отметил Адамс, слова которого приводит «Газета.ру».

Он сказал также, что результаты пробы Б могут появиться уже к концу дня, однако пока непонятно, успеют ли ее проверить к вечеру. Если образец Б будет чистым, то вина со спортсмена будет снята.

Напомним, 18 февраля глава пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов заявил, что в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде в Пхенчхане найдены следы допинга.

В Федерации керлинга России заявили, что не верят в виновность Крушельницкого.

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