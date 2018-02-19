Федерация керлинга России создаст комиссию по делу о допинге Крушельницкого

Внутри Федерации керлинга России будет создана спецкомиссия для расследования допингового дела керлингиста Александра Крушельницкого.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на на главу федерации Дмитрия Свищева.

Ранее 19 февраля стало известно, что в отношении Крушельницкого начато расследование Спортивного арбитража. Сообщалось, что первая допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Ранее в разговоре с РЕН ТВ Свищев выразил уверенность в том, что Крушельницкого подставили и керлингист совершенно точно не употреблял запрещенный мельдоний.

13 февраля Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова обыграли команду Норвегии в дабл-миксте и завоевали бронзовые награды Олимпиады в Пхёнчхане.