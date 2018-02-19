Прямой эфир
Сюжет:

Федерация керлинга России создаст комиссию по делу о допинге Крушельницкого

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Внутри Федерации керлинга России будет создана спецкомиссия для расследования допингового дела керлингиста Александра Крушельницкого.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на на главу федерации Дмитрия Свищева.

Ранее 19 февраля стало известно, что в отношении Крушельницкого начато расследование Спортивного арбитража. Сообщалось, что первая допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

Ранее в разговоре с РЕН ТВ  Свищев выразил уверенность в том, что Крушельницкого подставили и керлингист совершенно точно не употреблял запрещенный мельдоний.

13 февраля Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова обыграли команду Норвегии в дабл-миксте и завоевали бронзовые награды Олимпиады в Пхёнчхане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В допинг-тесте керлингиста Крушельницкого обнаружили следы мельдония
Песков посоветовал дождаться результатов пробы Б Крушельницкого

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017