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Федерация керлинга России нашла адвокатов для защиты Крушельницкого

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Федерация керлинга России попросила Следственный комитет РФ расследовать появление допинга в пробах керлингиста Александра Крушельницкого, защищать спортсмена в суде будут адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd. 

Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил первый вице-президент Федерации Андрей Созин.

«Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел», — цитирует Созина ТАСС.

Слушания по делу российского керлингиста назначены на 20 февраля.

Ранее данные адвокаты защищали российских спортсменов, которые подавали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) после отказа пригласить их на Олимпийские игры в Пхёнчхан. В исках содержались жалобы на дискриминацию по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS. 

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