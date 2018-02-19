Федерация керлинга попросила СК РФ расследовать появление допинга в пробах Крушельницкого

Федерация керлинга России попросила Следственный комитет РФ расследовать появление допинга в пробах керлингиста Александра Крушельницкого. Информацию об этом распространил первый вице-президент ФКР Андрей Созин в понедельник, 19 февраля.

«Федерация направила заявление в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться в ситуации», — цитирует сообщение ТАСС.

8 февраля глава пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов заявил, что в допинг-пробе Крушельницкого на Олимпиаде в Пхенчхане найдены следы мельдония. В Международном олимпийском комитете (МОК) считают, что допинг могли подмешать в пробу.

13 февраля российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли команду Норвегии в дабл-миксте и завоевали бронзовые награды Олимпиады.