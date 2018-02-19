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Слушания CAS по делу Крушельницкого назначены на 20 февраля

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Слушания по делу российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, состоятся в Спортивном арбитражном суде (CAS) 20 февраля. Об этом сообщает Inside the Games.

Напомним, 19 февраля в МОК заявили о следах мельдония в первой допинг-пробе Крушельницкого, в связи с чем в CAS было открыто дело в отношении россиянина. При этом в МОКе не исключают, что в пробу Крушельницкого допинг мог быть подмешан

В Федерации керлинга России назвали эту информацию провокацией и заявили, что верят в невиновность российского спортсмена.

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевали бронзу в дабл-миксте, которой могут быть лишены.

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