Фигуристы Пападакис и Сизерон установили два мировых рекорда на ОИ-2018

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон установили два новых мировых рекорда — в произвольном танце и по общей сумме баллов — на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает «РИА Новости».

Пара получила 123,35 балла за произвольную программу, суммарно — 205,28 балла. Предыдущий рекорд был установлен Пападакис и Сизероном на чемпионате Европы в Москве.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе в рамках командных соревнований на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Она набрала 81,06 балла, установив новый мировой рекорд.