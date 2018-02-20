Прямой эфир
Сюжет:

Фигуристы Пападакис и Сизерон установили два мировых рекорда на ОИ-2018

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон установили два новых мировых рекорда — в произвольном танце и по общей сумме баллов — на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает «РИА Новости».

Пара получила 123,35 балла за произвольную программу, суммарно — 205,28 балла. Предыдущий рекорд был установлен Пападакис и Сизероном на чемпионате Европы в Москве.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе в рамках командных соревнований на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Она набрала 81,06 балла, установив новый мировой рекорд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко пригрозил «растрясти» МОК из-за решения судьи на Олимпиаде
Бобслеисты из ФРГ и Канады поделили золото Олимпийских игр

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017